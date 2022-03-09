В Украине начали работать группы психологического влияния для распространения паники, - Ткаченко

Об этом заявил глава Минкульта Александр Ткаченко.



Российские СМИ рассказывают о рекордном росте цен на нефть, но вообще не обсуждают то, еще с 9 марта россияне не смогут купить рубль.



Ирландское издание сообщало, что секретариату ООН запретили употреблять слова "вторжение" и "война" по поводу нападения России на Украину. Также фейком является информация, что на захваченных оккупантами АЭС все хорошо, хотя у МАГАТЭ уже исчезла связь с системами мониторинга на ЧАЭС, а затем станция вообще осталась без электроэнергии.



Еще одним примером российской информации есть тезис о том, что РФ создает гуманитарные коридоры для спасения мирных украинцев и студентов-иностранцев, но Украина обстреливает их и минует дороги. Александр Ткаченко напомнил, что "это уже было в Мариуполе, когда людей собирались вывозить в РФ, в Волновахе - когда заложников обстрелов пытались вывезти в самопровозглашенную "дыру", в Харькове - когда ненавидящие патриотов путина собирались отправить в Белгород".



"Теперь, как говорят аналитики, в Украине начали работать группы психологического влияния. Их задача - сеять панику. Якобы власть сдает Украину, Президент Зеленский в Польше, все власть имущие выехали и другой бред. Цель понятна - заставить украинцев поверить, что наше государство кажется. Уверен, никто в эти чепухи не верит, но если от кого-то услышите - знайте, это либо агент влияния, либо тот, над кем он уже поработал", - подчеркнул министр.



Кроме того, он отметил, что из риторики российских пропагандистов исчезает слово "денацификация", которое РФ требовала от Украины во время начала полномасштабного вторжения.



"Видимо, до Пескова наконец-то дошло, что "денацификация" - синоним "нацизма". Поэтому теперь оккупанты уже не "борются с фашизмом", а "спасают мир". Хотя на самом деле, это мир надо спасать от России. И Украина сейчас весь мир и спасает", - подытожил Александр Ткаченко.

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