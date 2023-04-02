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В Украине начали производить новые снаряды для беспилотников

2 апреля, 2023 воскресенье
17:15
война с Россией

Украинский оборонный завод "Маяк" приступил к изготовлению новых авиационных боеприпасов осколочного действия для подразделений Вооруженных Сил Украины

Об этом предприятие сообщило у себя в facebook.

В частности, там отмечается, что это боеприпасы осколочного действия, которые можно применять с беспилотных авиационных комплексов.

В Україні почали виготовляти нові снаряди для безпілотників

"Авиационные боеприпасы к БПАК осколочного действия: ОБП-23.1 весом 1 кг – гарантированная зона поражения радиусом 11 метров. ОБП-23.05 весом 0,5 кг – гарантированная зона поражения радиусом 4,5 метра", – говорится в сообщении.

  • В четверг, 30 марта, чешские волонтеры сообщили, что 15 мобильных зенитных комплексов Viktor, которые были приобретены за собранные средства, уже отправлены в Украину.
  • 31 марта стало известно, что украинская боевая авиация успешно применяет "умные" бомбы западного образца JDAM в противостоянии с российской оккупационной армией.
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