В Украине начали производить новые снаряды для беспилотников
Украинский оборонный завод "Маяк" приступил к изготовлению новых авиационных боеприпасов осколочного действия для подразделений Вооруженных Сил Украины
Об этом предприятие сообщило у себя в facebook.
В частности, там отмечается, что это боеприпасы осколочного действия, которые можно применять с беспилотных авиационных комплексов.
"Авиационные боеприпасы к БПАК осколочного действия: ОБП-23.1 весом 1 кг – гарантированная зона поражения радиусом 11 метров. ОБП-23.05 весом 0,5 кг – гарантированная зона поражения радиусом 4,5 метра", – говорится в сообщении.
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