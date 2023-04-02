В Украине начали производить новые снаряды для беспилотников

Об этом предприятие сообщило у себя в facebook.

В частности, там отмечается, что это боеприпасы осколочного действия, которые можно применять с беспилотных авиационных комплексов.

"Авиационные боеприпасы к БПАК осколочного действия: ОБП-23.1 весом 1 кг – гарантированная зона поражения радиусом 11 метров. ОБП-23.05 весом 0,5 кг – гарантированная зона поражения радиусом 4,5 метра", – говорится в сообщении.