В Украине начали действовать новые правила карантина: список ограничений

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Так, в "желтой" зоне карантина запрещено:

работа учебных заведений, в которых вакцинированы по меньшей мере одной дозой менее 100% сотрудников;

проведение массовых мероприятий, за исключением аттестации соискателей образования;

работа кинотеатров, театров и других заведений культуры;

работа заведений общепита, кроме заказов на вынос и доставки;

работа спортзалов, бассейнов;

деятельность заведений по размещению, кроме гостиниц, санаторных и социальных заведений;

межобластные и международные перевозки.

В свою очередь ограничения могут не действовать, если работники и посетители будут иметь один из таких документов: "желтый" COVID-сертификат или бумажную справку 063-О (действующие 30 дней); "зеленый" COVID-сертификат (действует 365 дней); международное свидетельство о вакцинации (действует 365 дней); иностранный COVID-сертификат о прививках вакцинами, разрешенными ВОЗ (действует 365 дней); отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста на определение антигена (действует 72 часа); сертификат о выздоровлении от COVID-19 (действует 105 дней с даты установления диагноза).

Минздрав снизил до 30 дней срок действия "желтого" COVID-сертификата. Ранее он действовал 120 дней.

В "красной" зоне запрещено:

работа заведений общественного питания, кроме адресной доставки и заказов на вынос;

работа учебных заведений, в которых полностью вакцинировано менее 100% сотрудников;

работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и т.п.;

работа учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ;

работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров,

проведение массовых мероприятий;

работа заведений культуры.

Однако эти ограничения не будут действовать в тех случаях, если 100% сотрудников (организаторов) и посетителей (участников) заведений (мероприятий) полностью вакцинированы и имеют зеленый COVID-сертификат, отрицательный результат ПЦР-тестирования или экспресс-тестирования на антиген (действительный 72 часа) или сертификат о выздоровлении.

Для всех карантинных зон запрещено: работа учебных заведений, если на самоизоляции находится более 50% соискателей образования и сотрудников; пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность; самовольно покидать место самоизоляции или обсервации. Такие правила не отменяются даже при наличии COVID-документов.

Напомним, 24 ноября Кабмин принял решение об изменении правил карантина в "желтой" зоне.

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