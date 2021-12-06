В Украине начали действовать новые правила карантина: список ограничений
С 6 декабря на территории Украины начали действовать новые правила адаптивного карантина
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Так, в "желтой" зоне карантина запрещено:
- работа учебных заведений, в которых вакцинированы по меньшей мере одной дозой менее 100% сотрудников;
- проведение массовых мероприятий, за исключением аттестации соискателей образования;
- работа кинотеатров, театров и других заведений культуры;
- работа заведений общепита, кроме заказов на вынос и доставки;
- работа спортзалов, бассейнов;
- деятельность заведений по размещению, кроме гостиниц, санаторных и социальных заведений;
- межобластные и международные перевозки.
В свою очередь ограничения могут не действовать, если работники и посетители будут иметь один из таких документов: "желтый" COVID-сертификат или бумажную справку 063-О (действующие 30 дней); "зеленый" COVID-сертификат (действует 365 дней); международное свидетельство о вакцинации (действует 365 дней); иностранный COVID-сертификат о прививках вакцинами, разрешенными ВОЗ (действует 365 дней); отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста на определение антигена (действует 72 часа); сертификат о выздоровлении от COVID-19 (действует 105 дней с даты установления диагноза).
Минздрав снизил до 30 дней срок действия "желтого" COVID-сертификата. Ранее он действовал 120 дней.
В "красной" зоне запрещено:
- работа заведений общественного питания, кроме адресной доставки и заказов на вынос;
- работа учебных заведений, в которых полностью вакцинировано менее 100% сотрудников;
- работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и т.п.;
- работа учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ;
- работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров,
- проведение массовых мероприятий;
- работа заведений культуры.
Однако эти ограничения не будут действовать в тех случаях, если 100% сотрудников (организаторов) и посетителей (участников) заведений (мероприятий) полностью вакцинированы и имеют зеленый COVID-сертификат, отрицательный результат ПЦР-тестирования или экспресс-тестирования на антиген (действительный 72 часа) или сертификат о выздоровлении.
Для всех карантинных зон запрещено: работа учебных заведений, если на самоизоляции находится более 50% соискателей образования и сотрудников; пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность; самовольно покидать место самоизоляции или обсервации. Такие правила не отменяются даже при наличии COVID-документов.
- Напомним, 24 ноября Кабмин принял решение об изменении правил карантина в "желтой" зоне.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.21
Покупка 27.21Продажа 27.46
-
EUR
Покупка 30.62Продажа 31.06
- Актуальное
- Важное