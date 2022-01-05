Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины .



С 4 января в Украине началась выплата повышенных пенсий нетрудоспособным семьям погибших защитников и защитниц Украины.



Каждому из нетрудоспособных родителей (матери/отцу) и жене (мужу) погибших, умерших (пропавших без вести) лиц, принимавших непосредственное участие в антитеррористической операции, минимальный размер пенсионной выплаты составил 7 800 гривен.



Был автоматически произведен перерасчет для 3 361 человека.



Также повышены выплаты участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Пенсии исчислены исходя из заработной платы, определенной из пятикратного размера минимальной заработной платы на 1 января 2021 года.



Перерасчет автоматически произведен для 21,2 тыс. человек из числа гражданских лиц и повышена пенсия в среднем на 2 903 гривен.



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