В Украине началась выплата повышенных пенсий
В январе 2022 года началась выплата повышенных пенсий для нетрудоспособных семей погибших защитников Украины и участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС
Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины .
С 4 января в Украине началась выплата повышенных пенсий нетрудоспособным семьям погибших защитников и защитниц Украины.
Каждому из нетрудоспособных родителей (матери/отцу) и жене (мужу) погибших, умерших (пропавших без вести) лиц, принимавших непосредственное участие в антитеррористической операции, минимальный размер пенсионной выплаты составил 7 800 гривен.
Был автоматически произведен перерасчет для 3 361 человека.
Также повышены выплаты участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Пенсии исчислены исходя из заработной платы, определенной из пятикратного размера минимальной заработной платы на 1 января 2021 года.
Перерасчет автоматически произведен для 21,2 тыс. человек из числа гражданских лиц и повышена пенсия в среднем на 2 903 гривен.
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