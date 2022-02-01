В Украине началась регистрация на основную сессию ВНО

Об этом сообщает пресс-центр МОН.



Зарегистрироваться на ЗНО можно с 1 февраля по 9 марта.



Каждый участник будет иметь возможность за государственный счет сдать экзамены по максимуму пяти предметов, а в целом тестирование будет проходить по 13 учебным предметам.



Более пяти дисциплин можно составить на средства физических и юридических лиц. Их стоимость будет зависеть от наличия открытых заданий, потому что их проверяют экзаменаторы.



Чтобы дополнительно сдать один из иностранных языков (английский, немецкий, испанский или французский), в 2022 году нужно будет уплатить 789 грн, стоимость экзаменов по другим учебным предметам (история Украины, география, физика, химия или биология) составит 354 грн.



Не позднее 29 апреля зарегистрированные участники смогут скачать со своих информационных страниц приглашения-пропуска, в которых будет указано время и место проведения тестирований.



Основная сессия внешнего независимого оценивания в 2022 году продлится с 23 мая по 17 июня. Экзамены состоятся по следующему графику:

физика – 23 мая;

химия – 26 мая;

украинский язык, украинский язык и литература – 31 мая;

математика, математика (задание уровня стандарта) – 3 июня;

испанский, немецкий, французский языки – 6 июня;

английский язык – 7 июня;

история Украины – 10 июня;

география – 14 июня;

биология – 17 июня.

Информацию о результатах основной сессии ЗНО по всем учебным предметам будет обнародован до 30 июня на информационных страницах участников тестирования.

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