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В Украине началась регистрация электронных кабинетов для выпускников 11-х классов

2 июля, 2022 суббота
14:34
Общество

С 1 июля украинские абитуриенты могут регистрировать электронные кабинеты, а подать электронные заявления в заведения высшего образования будет возможно с 29 июля

Об этом сообщило МОН .

"Вчера, 1 июля 2022 года, стартовала регистрация личных электронных кабинетов для выпускников 11-х классов, а также поступающих в ЗВО на основе диплома профессионального младшего бакалавра, младшего специалиста и младшего бакалавра. Для обеих категорий возможность подачи электронных заявлений будет открыта 29 июля" , - подчеркнули в министерстве.

В МОН напомнили правила создания кабинетов:

  • электронные кабинеты, зарегистрированные в прошлых годах, аннулированы, поэтому нужно создавать новые;
  • регистрировать кабинет на почту, к которой есть доступ и которая не запрещена на территории Украины. На указанный ящик поступит ссылка для активации, которой можно воспользоваться в течение 15 минут. Если за это время кабинет не активировался, то нужно регистрироваться повторно;
  • запомнить пароль, указанный при регистрации. Он будет нужен для последующих входов в кабинет;
  • если есть несколько сертификатов ЗНО или НМТ, то при регистрации достаточно указать данные одного из них для идентификации. Информацию о других нужно добавить позже в электронном кабинете;
  • в случае регистрации без сертификата НМТ (ВНО), для идентификации следует указать номер (без серии) документа, удостоверяющего личность. Это должен быть документ, указанный при заказе документа об образовании (если документ об образовании оформлен на свидетельство о рождении, а после этого абитуриент получил паспорт, для дополнительной идентификации нужно указывать само свидетельство);
  • при наличии нескольких различных документов об образовании регистрировать кабинет нужно только на один из них и только на один электронный адрес. Если уже есть кабинет на основе документа о ПЗСО (11-ти классов), но также есть диплом младшего специалиста (младшего бакалавра, профессионального младшего бакалвара), и абитуриент хочет поступать на его основе, то регистрировать второй кабинет не нужно. Выбрать желательный путь поступления можно непосредственно в электронном кабинете.

Подробные инструкции размещены на сайте регистрации электронных кабинетов:

Зарегистрировать электронные кабинеты можно будет на протяжении всего времени подачи заявлений и не обязательно создавать его в первые дни.

"Рекомендация для поступающих, имеющих право на льготу: до начала подачи заявлений необходимо обратиться в ближайшее учебное заведение с подтверждающими документами", - отметили в МОН.

В министерстве напомнили, что за границей составление НМТ будет происходить в таком же формате, как и в Украине.

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