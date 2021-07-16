В Украине началась регистрация чиновников на экзамен по государственному языку

Об этом сообщила глава Национальной комиссии по стандартам государственного языка Арина Демская в интервью Интерфакс-Украина.

"Регистрация стартует 16 июля в 00:01 часов, а сам экзамен начнется 19 июля в 9:30. Далее в течение первых двух недель ежедневно по будням будут проходить три испытательные сессии: с 9:30 до 11:30, с 12:30 до 14 30 и с 15:30 до 17:30. Это связано с тем, что многие люди идут на конкурсы на различные должности ", - сообщила она.

По ее словам, эта сессия даст возможность оценить количество заявок и кандидатов.



Читайте также: В Украине вступили в силу новые нормы языкового закона: перечень



"Если количество претендентов будет значительным, то мы сохраним частотность проведения сессий. Если мы увидим, что количество претендентов будет меньше, то будем регулировать количество дней в неделю, когда будут проходить сессии", - рассказала Демская.

Для проверки работ и установления уровня владения языком комиссия имеет 15 календарных дней.

Демская сообщила, что испытательные площадки обустроены в Киеве, Чернигове, Полтаве, Виннице, Житомире, Черкассах, Луцке, Ивано-Франковске, Черновцах, Николаеве, Рубежном.

"Чтобы не было сбоев, максимальное количество - это 900 человек в день из расчета 300 человек на 1 сессию. Надо понимать, что есть пропускная способность самой системы, есть количество экзаменаторов, которые могут проверить определенное количество работ", - рассказала она.

Правительство в апреле приняло постановление, которым определила порядок проведения экзаменов на уровень владения украинским языком для претендентов на должности в государственной службе.