В Украине началась регистрация чиновников на экзамен по государственному языку
16 июля стартовала регистрация на экзамен по владению украинским языком
Об этом сообщила глава Национальной комиссии по стандартам государственного языка Арина Демская в интервью Интерфакс-Украина.
"Регистрация стартует 16 июля в 00:01 часов, а сам экзамен начнется 19 июля в 9:30. Далее в течение первых двух недель ежедневно по будням будут проходить три испытательные сессии: с 9:30 до 11:30, с 12:30 до 14 30 и с 15:30 до 17:30. Это связано с тем, что многие люди идут на конкурсы на различные должности ", - сообщила она.
По ее словам, эта сессия даст возможность оценить количество заявок и кандидатов.
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"Если количество претендентов будет значительным, то мы сохраним частотность проведения сессий. Если мы увидим, что количество претендентов будет меньше, то будем регулировать количество дней в неделю, когда будут проходить сессии", - рассказала Демская.
Для проверки работ и установления уровня владения языком комиссия имеет 15 календарных дней.
Демская сообщила, что испытательные площадки обустроены в Киеве, Чернигове, Полтаве, Виннице, Житомире, Черкассах, Луцке, Ивано-Франковске, Черновцах, Николаеве, Рубежном.
"Чтобы не было сбоев, максимальное количество - это 900 человек в день из расчета 300 человек на 1 сессию. Надо понимать, что есть пропускная способность самой системы, есть количество экзаменаторов, которые могут проверить определенное количество работ", - рассказала она.
- Правительство в апреле приняло постановление, которым определила порядок проведения экзаменов на уровень владения украинским языком для претендентов на должности в государственной службе.
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