В Украине началась модернизация станции радиотехнической разведки "Кольчуга" для ВСУ
Для Вооруженных Сил Украины обновят мобильную автоматизированную станцию радиотехнической разведки "Кольчуга"
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины на странице Facebook.
"Одна из основных задач, определенных в соответствующем заказе, - существенное повышение характеристик указанной станции", - говорится в сообщении.
Соответствующий заказ от Министерства обороны Украины получил один из научно-производственных комплексов.
- Напомним, что Великобритания отправила в Украину более 100 бойцов элитных отрядов спецназначения, которые будут передавать опыт бойцам ВСУ.
- Кроме того, с 4 февраля заработала "горячая линия" Командования Сил территориальной обороны ВСУ, которая будет отвечать на вопросы украинцев.
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