В Украине началась модернизация станции радиотехнической разведки "Кольчуга" для ВСУ

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины на странице Facebook.



"Одна из основных задач, определенных в соответствующем заказе, - существенное повышение характеристик указанной станции", - говорится в сообщении.



Соответствующий заказ от Министерства обороны Украины получил один из научно-производственных комплексов.

Напомним, что Великобритания отправила в Украину более 100 бойцов элитных отрядов спецназначения, которые будут передавать опыт бойцам ВСУ.

Кроме того, с 4 февраля заработала "горячая линия" Командования Сил территориальной обороны ВСУ, которая будет отвечать на вопросы украинцев.