В Украине началась мобилизация военных, не входивших в список резервистов первой очереди
В Украине на фоне полномасштабного вторжения России начали проводить мобилизацию военнообязанных, не входивших в список резервистов первой очереди
Об этом сообщил начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Роман Горбач.
Он рассказал, что почти 100% резервистов, состоящих на учете в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, уже отправились в свои боевые воинские части и выполняют задачи по обороне. Поэтому сейчас проводят мобилизацию военнообязанных, не входивших в резервистов первой очереди.
Речь идет о гражданах, ранее проходивших службу и имеющих соответствующий опыт на определенных должностях. Их могут отправить прямо в воинские части.
Те, кто раньше не проходил службу, но подлежит мобилизации, обязательно направляются в учебные центры ВСУ и проходят соответствующую подготовку. Только после этого они направляются в боевые воинские части с целью выполнения задач по обороне.
Горбач подчеркнул, что мобилизация в ВСУ пока проходит по плану. Он также добавил, что пока нет никаких планов мобилизации по регионам, однако мужчины призывного возраста, ставшие внутренними переселенцами, обязаны стать на военный учет в ТЦК и СП, и в соответствии с общей мобилизацией могут быть призваны в армию.
- Напомним, ранее сообщалось, что в случае объявления президентом России Владимиром Путиным мобилизации будут созданы условия как для поражения в войне против Украины, так и для внутреннего переворота.
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