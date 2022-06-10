В Украине началась дополнительная запись на национальный мультипредметный тест

Об этом информируют на сайте Министерства образования и науки Украины.

Для регистрации на дополнительную сессию НМТ необходимо следующее:

10-20 июня – создать регистрационную карту через сервис "Зарегистрироваться" на сайте Украинского центра оценки качества образования, заполнив все поля. По возможности – прислать комплект регистрационных документов в тот региональный центр, который указан в контрольно-информационном письме, сформированном вместе с регистрационной картой.

С 25 июня – узнать логин и пароль. Необходимо внимательно вводить персональные данные.

8-18 июля – зайти на информационную страницу, заполнить специальную форму во вкладке Подтверждение участия в НМТ: выбрать страну или регион, населенный пункт, в котором участник планирует находиться в период дополнительной сессии тестирования.

1-10 августа – предоставить окончательную информацию о желании пройти НМТ.

До 12 августа – получить приглашение-пропуск по расположению экзаменационного центра, дате и времени начала тестирования.

16-20 августа – состоится национальный мультипредметный тест.

Если поступающий в течение основного периода регистрации до 7 июня не смог подтвердить участие в тестировании, то он сможет принять участие в дополнительной сессии тестирования. 8-18 июля необходимо зайти на информационную страницу, заполнить специальную форму во вкладке "Подтверждение участия в НМТ": подтвердить участие в дополнительной сессии тестирования и выбрать регион, населенный пункт, в котором планирует находиться в период тестирования. Далее алгоритм, который и для других участников дополнительной сессии.

"Зарегистрированный участник, не имеющий данных для доступа к Информационной странице, может воспользоваться сервисом "Получение доступа к Информационной странице участника ЗНО-2022/НМТ-2022", правильно заполнить нужные ячейки и получить логин и пароль", - добавляют в сообщении.

Напомним, 7 июня завершился первый этап подтверждения участия в главной сессии НМТ. Второй этап начнется 21 июня и продлится до 7 июля. На этом этапе нужно окончательно выбрать город, страну, а также при необходимости можно изменить населенный пункт.

Министерство образования и науки Украины утвердило приказ №434 о календарном плане организации и проведения в 2022 году НМТ.

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