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В Украине началась дополнительная регистрация на участие в Национальном мультипредметном тесте

5 июня, 2023 понедельник
12:18
Общество

С 5 по 12 июня длится дополнительный период регистрации на сдачу Национального мультипредметного теста

Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

"В течение 5-12 июня продлится дополнительный период регистрации для участия в национальном мультипредметном тесте", - говорится в сообщении.

Кроме этого, в УЦОКО также напоминают, что дополнительный период регистрации предусмотрен для поступающих, регистрировавшихся в основной период, но получивших отказ, и тех, кто не смог по уважительным причинам вовремя зарегистрироваться.

Также в этот период осуществляют регистрацию лиц, которые по решению судов находятся в учреждениях исполнения наказаний / следственных изоляторах.

На сайте УЦОКО обнародованы особенности регистрации для каждой из этих категорий поступающих.

  • 19 мая стало известно, что более 23 тысяч украинских поступающих планируют составлять НМТ за границей.
Украина
образование
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