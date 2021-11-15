В Украине начала стабилизироваться ситуация с COVID-заболеваемостью, - Шмыгаль

Об этом он сказал на селекторном совещании с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Шмыгаль отметил, что все отрицательные COVID-показатели снизились: за прошедшую неделю выявлено 139,9 тыс. новых случаев, а неделей ранее – 152 тыс. Также на прошлой неделе было занято почти на 1 тыс. больше койко-мест, чем сейчас, и на 4 тыс. человек больше госпитализированных.

По его словам, в Украине уже достигнуто плато заболеваемости и "началось движение к стабилизации ситуации".

Отмечается, что за прошедшую неделю в Украине сделали более 1,6 млн прививок.

Премьер-министр добавил, что в "желтую" зону вскоре могут перейти Луганская и Херсонская области, если сохранится положительная динамика.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко на совещании отметил, что ситуация улучшилась и с поставкой кислорода в больницы. Сейчас решают вопрос о поставках кислорода в медицинские учреждения Хмельницкой области из Запорожской и Львовской областей.