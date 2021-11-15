В Украине начала стабилизироваться ситуация с COVID-заболеваемостью, - Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что ситуация с COVID-19 стабилизируется и страна достигла плато заболеваемости
Об этом он сказал на селекторном совещании с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Шмыгаль отметил, что все отрицательные COVID-показатели снизились: за прошедшую неделю выявлено 139,9 тыс. новых случаев, а неделей ранее – 152 тыс. Также на прошлой неделе было занято почти на 1 тыс. больше койко-мест, чем сейчас, и на 4 тыс. человек больше госпитализированных.
По его словам, в Украине уже достигнуто плато заболеваемости и "началось движение к стабилизации ситуации".
Отмечается, что за прошедшую неделю в Украине сделали более 1,6 млн прививок.
Премьер-министр добавил, что в "желтую" зону вскоре могут перейти Луганская и Херсонская области, если сохранится положительная динамика.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко на совещании отметил, что ситуация улучшилась и с поставкой кислорода в больницы. Сейчас решают вопрос о поставках кислорода в медицинские учреждения Хмельницкой области из Запорожской и Львовской областей.
- Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что за последнюю неделю количество случаев коронавируса уменьшилось на 6%, а уровень госпитализаций в "ковидные" больницы снизился на 13%.
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