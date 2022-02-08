В Украине начала расти смертность от COVID-19, - Киевская школа экономики
В Украине увеличился показатель среднесуточной смертности на 29%
Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко, передает УНИАН.
Он рассказал, что темпы роста заболеваемости COVID-19 в Украине замедляются, но рост еще продолжается.
"Мы имеем рост заболеваемости в Украине, но с меньшими темпами. На этой неделе есть плюс 25% роста. Ожидаем дальнейшего замедления роста темпов, но еще распространение заболеваемости будет расти. Ожидаем, что в ближайшие две недели будет продолжение роста до 55 тысяч случаев на пике за отдельные сутки. Госпитализации также незначительно, но замедляются, а вот смертность начинает расти на фоне того, что уже четыре недели подряд растет заболеваемость. Плюс 29% неделя от недели. Может расти в течение всего февраля", - сказал Ганиченко.
Кроме того, сейчас наблюдается первая неделя спада заболеваемости в Европе, вызванная массовым выходом крупных европейских стран с пика заболеваемости.
За последнюю неделю количество выявленных случаев заболеваемости в Европе уменьшилось на 6%, в мире – на 15%.
- Напомним, что смертность от штамма коронавируса "Омикрон" составляет 9 случаев на 1 тыс. больных, а от "Дельты" – 13 смертей на 1 тыс. инфицированных.
- Половина взрослых жителей Украины сделала обе прививки от коронавируса, но медицинская система может справиться с нагрузкой в условиях пандемии только в случае массовой вакцинации населения.
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