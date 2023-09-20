В Украине начала работу новый посол ЕС
Новоназначенный посол Европейского союза в Киеве Катарина Матернова начала работу: 20 сентября она вручила копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Украины
Об этом представительство ЕС в Украине сообщило в twitter.
"Через несколько часов по прибытии в Киев новоназначенный посол ЕС Матернова вручила копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Перебийносу", - говорится в сообщении.
В представительстве ЕС подчеркнули, что их команда вместе с Катариной Матерновой будут работать над углублением крепкого партнерства Украины и ЕС.
Назначение Матерновой является частью регулярной ротации дипломатических представительств ЕС по всему миру. Согласно стандартной практике ЕС дипломаты блока меняются каждые четыре года и назначаются главами Совета и Комиссии по предложению главного дипломата ЕС. Новоназначенные послы обычно вступают в должность в сентябре того же года.
- Назначение Катарины Матерновой, заместитель генерального директора ЕС по переговорам о расширении Европейской комиссии, вместо эстонского дипломата Матти Маасикаса прогнозировали еще в апреле этого года. Ее назначение, по мнению чиновников ЕС, должно стать еще одним сигналом поддержки усилий Украины присоединиться к Евросоюзу во время борьбы с российской агрессией против страны.
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