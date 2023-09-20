В Украине начала работу новый посол ЕС

Об этом представительство ЕС в Украине сообщило в twitter.

"Через несколько часов по прибытии в Киев новоназначенный посол ЕС Матернова вручила копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Перебийносу", - говорится в сообщении.

В представительстве ЕС подчеркнули, что их команда вместе с Катариной Матерновой будут работать над углублением крепкого партнерства Украины и ЕС.

Назначение Матерновой является частью регулярной ротации дипломатических представительств ЕС по всему миру. Согласно стандартной практике ЕС дипломаты блока меняются каждые четыре года и назначаются главами Совета и Комиссии по предложению главного дипломата ЕС. Новоназначенные послы обычно вступают в должность в сентябре того же года.