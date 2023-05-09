Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отметили в Нацбанке, в фокусе внимания миссии находится состояние финансового сектора Украины после начала большой войны, приняты НБУ меры по поддержанию финансовой стабильности в стране. А также усовершенствование регулирования на банковском и небанковском финансовых рынках и направленная на это помощь Всемирного банка.

Специалисты будут работать в гибридном формате – офлайн и онлайн, эксперты будут приобщаться к встречам из Вены и Киева.

Делегацию Национального банка, который будет работать в Вене, возглавила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

В первый день работы миссии прошла онлайн-встреча руководства НБУ и Всемирного банка.

Глава НБУ Андрей Пышный подчеркнул, что делегация ожидает экспертизы Всемирного банка по работе с неработающими кредитами (NPL), повышению устойчивости финансовой системы в условиях войны, в том числе из-за проведения оценки качества банковских активов.

Также он акцентировал внимание на важности отдельного блока вопросов, посвященного работе небанковского сектора, в частности, вызовам, с которыми столкнулся страховой рынок Украины.

"Мы стремимся как можно быстрее перейти от обсуждения концепции страхования военно-политических рисков к операционному плану. Мы готовы двигаться в этом вопросе очень оперативно и переходить к конкретным действиям. Уверен, что помощь Всемирного банка будет значима как в этом, так и в других вопросах". Ведь поддержка такого надежного партнера всегда масштабна и по объему, и по глубине, и по скорости преодоления вызовов", – отметил Андрей Пышный.

В рамках работы миссии делегация Нацбанка также примет участие в Ежегодной конференции FinSac, посвященной в этом году теме новых надзорных вызовов, вызванных ухудшением финансовых условий и экономическим спадом.