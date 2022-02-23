В Украине начала работу миссия МВФ по пересмотру кредитной программы
Миссия Международного валютного фонда 23 февраля начала свою онлайн-работу по второму пересмотру программы Stand-by
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Встречи миссии будут проходить в онлайн-режиме", - отметил постоянный представитель МВФ в Украине Ваграм Степанян.
Представители МВФ будут обсуждать с властью Украины второй пересмотр программы Stand-by от фонда. Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что пересмотр кредитной программы состоится в феврале.
МВФ в июне 2020 года утвердил для Киева программу Stand-by общим объемом около $5 млрд и предоставил первый транш финансирования объемом $2,1 млрд.
Фонд запланировал четыре пересмотра выполнения условий программы для выделения остальных четырех траншей.
Позже финансирование на длительное время остановилось из-за невыполнения Украиной ряда обязательств. В ноябре 2021 года МВФ предоставил Украине второй транш размером SDR500 млн в эквиваленте $699 млн и решил продлить действие программы до июня 2022 года.
Обновленная программа предусматривает еще два пересмотра, по итогам которых Украина может получить третий и четвертый транши - SDR500 (около $700 млн) и SDR1,1 млрд соответственно.
- Напомним, 21 сентября 2021 года в Украине начала работу виртуальная миссия Международного валютного фонда (МВФ) по вопросам первого пересмотра программы Stand-by.
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