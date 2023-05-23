Об этом заявил Ваграм Степанян, постоянный представитель (МВФ) в Украине, сообщает РБК-Украина.

"Миссия МВФ во главе с Гэвином Греем начинает сегодня с представителями властей Украины обсуждение мероприятий в контексте первого пересмотра программы расширенного финансирования (EFF)", - говорится в заявлении.

В центре внимания миссии будет оценка прогресса власти Украины в выполнении политических обязательств и условий в рамках программы, главным образом, в области налогово-бюджетной политики, управления и денежно-кредитной политики.