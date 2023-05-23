В Украине начала работу миссия МВФ: оценит прогресс власти в выполнении условий программы
Миссия Международного валютного фонда во главе с Гевином Греем начала работу в Украине. Она оценит прогресс власти в выполнении условий программы
Об этом заявил Ваграм Степанян, постоянный представитель (МВФ) в Украине, сообщает РБК-Украина.
"Миссия МВФ во главе с Гэвином Греем начинает сегодня с представителями властей Украины обсуждение мероприятий в контексте первого пересмотра программы расширенного финансирования (EFF)", - говорится в заявлении.
В центре внимания миссии будет оценка прогресса власти Украины в выполнении политических обязательств и условий в рамках программы, главным образом, в области налогово-бюджетной политики, управления и денежно-кредитной политики.
- 31 марта Исполнительный совет Международного валютного фонда утвердил наибольшую финансовую помощь для Украины с начала полномасштабной войны – она составит $15,6 млрд.
- Уже 3 апреля Украина получила от МВФ первый транш в размере около 2,7 млрд долларов в рамках новой программы расширенного финансирования.
- В мае президент Владимир Зеленский подписал закон , вводящий правила распределения и отчетности о средствах на спецсчетах, которые открыты в НБУ для поддержки Украины. Он являлся требованием МВФ.
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