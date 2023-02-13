В Украине начала работу миссия МВФ

Об этом сообщило издание Радио Свобода.

Постоянный представитель МВФ в Украине Ваграм Степанян заявил, что в Украину прибыла миссия Международного валютного фонда.

"Миссия МВФ во главе с Гевином Греем начинает сегодня дискуссии с представителями властей Украины с целью подготовки к пересмотру Мониторинговой программы с участием Совета директоров", – говорится в сообщении.

Международный валютный фонд в марте может утвердить новую программу финансовой поддержки Украины на сумму 16 миллиардов долларов, сообщило в конце января издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

"МВФ изучает возможность выделения Украине многолетнего пакета помощи на общую сумму 16 миллиардов долларов, чтобы покрыть потребности страны и поспособствовать увеличению другого международного финансирования, пока Киев пытается отразить российские силы", – говорится в сообщении.

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Украина может получить от 5 до 7 миллиардов долларов за первый год действия новой программы, а первый транш "в лучшем случае" поступит в апреле 2023 года.

Для одобрения программы нужно выполнить несколько требований. Одной из таких предпосылок является согласие стран G7, а также других доноров и кредиторов Украины. МВФ также должен пересмотреть свою политику кредитования находящихся в состоянии войны стран. Украина также должна взять на себя обязательство принять определенные меры, одобренные МВФ.