В Украине начал действовать запрет на курение электронных сигарет в общественных местах
С понедельника, 11 июля, в Украине запрещено курить электронные сигареты в общественных местах, а также создавать "курилки" в помещениях предприятий
Об этом сообщает Государственная служба по безопасности пищевых продуктов и защите потребителей.
По закону запрещено курить, употреблять и использовать табачные изделия, предметы, связанные с их употреблением, травяные изделия для курения, электронные сигареты, устройства для потребления табачных изделий без их сгорания, кальяны:
- в лифтах и таксофонах;
- в помещениях и территории заведений здравоохранения;
- в помещениях и территории учебных заведений;
- в помещениях и территории спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений и учреждений физической культуры и спорта;
- в помещениях заведений ресторанного хозяйства;
- в помещениях объектов культурного назначения;
- в помещениях органов государственной власти, других государственных учреждений, органов местного самоуправления;
- в помещениях предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности;
- в помещениях гостиниц и аналогичных средств размещения граждан;
- в помещениях общежитий;
- на детских площадках;
- в местах общего использования жилых домов;
- в подземных переходах;
- в транспорте общего пользования, что используется перевозки пассажиров, в том числе такси;
- на вокзалах и станциях;
- на остановках общественного транспорта;
- в аэропортах кроме специально отведенных для этого мест.
Кроме того, органы местного самоуправления получили право устанавливать дополнительные свободные от курения места.
Жалобу на курение в запрещенном месте граждане могут подать электронным способом через официальный вебпортал Госпродпотребслужбы, в том числе и с мобильного телефона.
Штраф за нарушение для граждан предполагается в размере от 51 до 350 грн. В случае повторного за год нарушения – 170 – 340 грн.
Штрафы за нарушение запрета на курение для учреждений: обычные организации (кроме заведений ресторанов) могут получить штраф в размере 1000 грн. Если в течение года снова нарушат закон – 10 000 грн. Для ресторанов это 3000 грн, а в случае повторного нарушения в течение года – 15 000 грн.
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