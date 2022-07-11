В Украине начал действовать запрет на курение электронных сигарет в общественных местах

Об этом сообщает Государственная служба по безопасности пищевых продуктов и защите потребителей.

По закону запрещено курить, употреблять и использовать табачные изделия, предметы, связанные с их употреблением, травяные изделия для курения, электронные сигареты, устройства для потребления табачных изделий без их сгорания, кальяны:

в лифтах и таксофонах;

в помещениях и территории заведений здравоохранения;

в помещениях и территории учебных заведений;

в помещениях и территории спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений и учреждений физической культуры и спорта;

в помещениях заведений ресторанного хозяйства;

в помещениях объектов культурного назначения;

в помещениях органов государственной власти, других государственных учреждений, органов местного самоуправления;

в помещениях предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности;

в помещениях гостиниц и аналогичных средств размещения граждан;

в помещениях общежитий;

на детских площадках;

в местах общего использования жилых домов;

в подземных переходах;

в транспорте общего пользования, что используется перевозки пассажиров, в том числе такси;

на вокзалах и станциях;

на остановках общественного транспорта;

в аэропортах кроме специально отведенных для этого мест.

Кроме того, органы местного самоуправления получили право устанавливать дополнительные свободные от курения места.

Жалобу на курение в запрещенном месте граждане могут подать электронным способом через официальный вебпортал Госпродпотребслужбы, в том числе и с мобильного телефона.

Штраф за нарушение для граждан предполагается в размере от 51 до 350 грн. В случае повторного за год нарушения – 170 – 340 грн.

Штрафы за нарушение запрета на курение для учреждений: обычные организации (кроме заведений ресторанов) могут получить штраф в размере 1000 грн. Если в течение года снова нарушат закон – 10 000 грн. Для ресторанов это 3000 грн, а в случае повторного нарушения в течение года – 15 000 грн.

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