В Украине начал действовать Координационный штаб по обращению с пленными, его возглавил Буданов
Координационный штаб по обращению с пленными создали в Украине. Его председателем назначен начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов
Об этом сообщает ГУР МО в телеграмме.
Такое решение принял Кабинет Министров.
Основными задачами Координационного штаба являются:
- содействие осуществлению мер, направленных на обеспечение выполнения международно-правовых обязательств Украины по вопросам обращения с военнопленными;
- содействие координации деятельности центральных и местных органов исполнительной власти, других органов, органов местного самоуправления, военных формирований, образованных в соответствии с законами, правоохранительными органами и общественными объединениями по вопросам обращения с военнопленными;
- определение путей и способов решения проблемных вопросов обращения с военнопленными.
В свою очередь для сбора и обобщения данных о военнопленных, погибших, пропавших без вести, незаконно задержанных оккупантами, в том числе – и среди мирного населения с обеих сторон военных действий в Украине действует Национальное информационное бюро.
Процедура обращений для родственников военнопленных остается неизменной. Обратиться на "Горячую линию" Национального информационного бюро можно по номеру 1648 или 380 44 287-81-65 (для звонков из-за границы).Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
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