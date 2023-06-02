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В Украине на руках у населения около 1,2 млн единиц зарегистрированного оружия, - министр МВД

2 июня, 2023 пятница
15:59
Общество оружие

Игорь Клименко, министр внутренних дел, рассказал, что на 2 июня в Украине зарегистрировано около 1,2 млн единиц оружия. После войны в государстве, возможно, будет до 3 млн

Об этом он рассказал в интервью BBC News Russian.

"В фундаменте проблемы по владению оружием лежит культура и умение им пользоваться. Я хотел бы сказать одно: иметь оружие и применить его против человека – это две совершенно разные вещи. Одно дело, это наши военные, которые защищают страну и убивают врага, другое – гражданское лицо, которое может этим оружием кичиться. И вот перед ним стоит человек. Сможет ли он нажать на спусковой крючок? Здесь есть проблема в том, что мы часто себя переоцениваем", - говорит министр.

Клименко подытожил, что сейчас в Украине на руках у населения около 1,2 млн единиц зарегистрированного оружия: "Это охотничье, гладкоствольное, нарезное, это оружие для отстрела резиновых шаров и другое".

"В первые дни войны мы выдали оружие. И, действительно, есть большое его количество на руках у наших граждан, ушедших в силы ТрО и в добровольческие формирования территориальной общины. Это те граждане, которые готовы защищать страну. На период военного положения она должна в них оставаться, если, конечно, оно не является предметом уголовного расследования.Все оружие, которое выдано МВД, на сегодняшний день учтено.И я благодарен каждому гражданину - от депутата до жителя города или села - которые пришли и зарегистрировали оружие на свой паспорт, на свое имя для того, чтобы после окончания войны это оружие сдать как собственность государства и МВД", – объяснил руководитель министерства.

Самой главной проблемой сейчас, по мнению министра, может стать то, что оружие может попасть в руки недобросовестных граждан.

"Это оружие может попасть в руки либо диверсионных групп, либо в "спящих групп" (российских агентов, – ред.), которые, пожалуй, все еще есть или могут быть на территории нашего государства. И самое главное – в руки криминалитета", – подчеркнул Клименко.

На вопрос о данных о не зарегистрированном оружии министр ответил: "В стране нет таких оценок. Но есть от наших европейских партнеров, что после войны в государстве будет, возможно, до 3 млн единиц оружия".

Что известно о легализации оружия в Украине

4 марта 2021 года Верховная Рада отклонила законопроект №4335 "Об обращении гражданского огнестрельного оружия и боевых припасов к нему", а также альтернативный ему проект №4335-1. В частности, законопроект №4335 предлагал разрешить приобретение и хранение оружия, тогда как альтернативный проект №4335-1 предусматривал разрешение и на его ношение. 6 сентября глава МВД Денис Монастырский выступил против легализации огнестрельного оружия.

17 февраля 2022 года министр обороны Алексей Резников поддержал легализацию огнестрельного оружия для самозащиты.

23 февраля 2022 года Верховная Рада Украины в первом чтении поддержала законопроект №5708 о праве на гражданское огнестрельное оружие.

Легализация оружия в Украине возможна при проведении учений по безопасному обращению. Само же оружие должно храниться в отдельных местах, рассказал Клименко.

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