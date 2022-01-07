В Украине на Рождество не будут работать центры COVID-вакцинации
7 января в Украине временно не будут работать центры вакцинации от коронавируса
Об этом сообщает Минздрав.
"7 января центры и пункты вакцинации от COVID-19 будут закрыты", – говорится в заявлении.
В сообщении добавили, что 8 января они продолжат работу по обычному графику.
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