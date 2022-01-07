В Украине на Рождество не будут работать центры COVID-вакцинации

Об этом сообщает Минздрав.



"7 января центры и пункты вакцинации от COVID-19 будут закрыты", – говорится в заявлении.



В сообщении добавили, что 8 января они продолжат работу по обычному графику.

Напомним, в Украине полный курс COVID-вакцинации прошли почти 45% взрослого населения.

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