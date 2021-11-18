В Украине на протяжении суток COVID-19 заболел 20 591 человек, 752 пациента умерли

Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.



За сутки 17 ноября было зарегистрировано 20 591 новый случай COVID-19 (в том числе 1478 детей и 377 медработников), 19 633 пациента выздоровели, 752 человека скончались.



В регионах заболеваемость распространяется следующим образом:

г. Киев – 1483 случая;

Винницкая область – 929 случаев;

Волынская область – 685 случаев;

Днепропетровская область – 1892 случая;

Донецкая область – 1203 случая;

Житомирская область – 816 случаев;

Закарпатская область – 462 случая;

Запорожская область – 1240 случаев;

Ивано-Франковская область – 819 случаев;

Киевская область – 976 случаев;

Кировоградская область – 214 случаев;

Луганская область – 330 случаев;

Львовская область – 1021 случай;

Николаевская область – 900 случаев;

Одесская область – 1055 случаев;

Полтавская область – 1100 случаев;

Ровенская область – 656 случаев;

Сумская область – 549 случаев;

Тернопольская область – 467 случаев;

Харьковская область – 759 случаев;

Херсонская область – 370 случаев;

Хмельницкая область – 941 случай;

Черкасская область – 729 случаев;

Черновицкая область – 258 случаев;

Черниговская область – 737 случаев.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1483), Днепропетровской (1892), Запорожской (1240), Донецкой (1203) и Полтавской (1100) областях", - отметили в Минздраве.Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.