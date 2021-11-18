В Украине на протяжении суток COVID-19 заболел 20 591 человек, 752 пациента умерли
По состоянию на утро 18 ноября в Украине зафиксировано 3 284 008 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 79 506 – летальные, 2 704 217 человек выздоровели
Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.
За сутки 17 ноября было зарегистрировано 20 591 новый случай COVID-19 (в том числе 1478 детей и 377 медработников), 19 633 пациента выздоровели, 752 человека скончались.
В регионах заболеваемость распространяется следующим образом:
- г. Киев – 1483 случая;
- Винницкая область – 929 случаев;
- Волынская область – 685 случаев;
- Днепропетровская область – 1892 случая;
- Донецкая область – 1203 случая;
- Житомирская область – 816 случаев;
- Закарпатская область – 462 случая;
- Запорожская область – 1240 случаев;
- Ивано-Франковская область – 819 случаев;
- Киевская область – 976 случаев;
- Кировоградская область – 214 случаев;
- Луганская область – 330 случаев;
- Львовская область – 1021 случай;
- Николаевская область – 900 случаев;
- Одесская область – 1055 случаев;
- Полтавская область – 1100 случаев;
- Ровенская область – 656 случаев;
- Сумская область – 549 случаев;
- Тернопольская область – 467 случаев;
- Харьковская область – 759 случаев;
- Херсонская область – 370 случаев;
- Хмельницкая область – 941 случай;
- Черкасская область – 729 случаев;
- Черновицкая область – 258 случаев;
- Черниговская область – 737 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
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