В Украине на прошлой неделе вакцинировали от COVID-19 более 1,5 млн граждан
В течение 19-24 октября в Украине сделали 1509105 прививок от коронавируса, из них первой дозой вакцинировано 1009599 человек, второй дозой - 499 506 человек
Об этом сообщает пресс-центр МЗ.
24 октября от COVID-19 вакцинировано 101 331 человека. Одну дозу получили 75240 человек второй дозой вакцинировался - 26091 человек.
С начала прививочной кампании в Украине привито от коронаирусу 8965694 человека, из них одну дозу получили 8965692 человека, две дозы получили 6989668 человек (из них двое получили по одной дозе за рубежом).
Всего с начала кампании проведено 15955360 прививок.
В Минздраве отметили, что 95% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе - вакцинированны.
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