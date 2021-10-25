В Украине на прошлой неделе вакцинировали от COVID-19 более 1,5 млн граждан

Об этом сообщает пресс-центр МЗ.



24 октября от COVID-19 вакцинировано 101 331 человека. Одну дозу получили 75240 человек второй дозой вакцинировался - 26091 человек.



С начала прививочной кампании в Украине привито от коронаирусу 8965694 человека, из них одну дозу получили 8965692 человека, две дозы получили 6989668 человек (из них двое получили по одной дозе за рубежом).



Всего с начала кампании проведено 15955360 прививок.



В Минздраве отметили, что 95% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе - вакцинированны.



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