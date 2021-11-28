В Украине на карантине 1,2 тыс. школ, отстранены 2,8 тыс. непривитых учителей
Вакцинальная кампания от COVID-19 среди педагогов продолжается. Одной дозой вакцинировано 96,5% работников общеобразовательных учреждений, из них полный цикл вакцинации уже прошли более 563 тыс., или 86,4% от общего количества (22 ноября было 84,5%)
Об этом у себя в ТГ-канале проинформировал министр образования Украины Сергей Шкарлетт, передает Еспресо.TV.
Сегодня среди лидеров регионов полного цикла вакцинирования:
Луганская область – 94,3%,
Сумская – 93,9%,
Донецкая – 93,8%,
Черкасская – 93,7%,
Харьковская – 93,5%.
В Киеве за последние несколько дней уровень прививки работников школ двумя дозами вакцины от COVID-19 увеличился на 1,7% (22 ноября было 86%).
Вместе с тем, отмечает глава МОН, дистанционно в Украине продолжают работать 1,2 тыс. школ. Причина – отсутствие 100% уровня вакцинации работников в "красной" зоне (22 ноября было 1,7 тыс. школ).
В дальнейшем есть учителя, которые отстранены от работы. По оперативной информации областных департаментов образования и науки это 2,8 тыс. педагогических работников. Больше всего таких в Ривненской и Киевской областях - 384 и 281 человек соответственно.
"Надеюсь, что в ближайшее время удастся возобновить очное обучение в школах по всей территории Украины. Однако подчеркиваю, что это будет зависеть от каждого из нас и нашего добросовестного отношения к противоэпидемиологическим мерам", - подытожил Сергей Шкарлетт.
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