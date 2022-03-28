В Украине на фоне войны участились случаи преждевременных родов
В Украине на фоне полномасштабной войны зафиксировано учащение случаев преждевременных родов
Об этом сообщает BBC.
По предварительным данным, в перинатальных клиниках страны – в Харькове и Львове в частности – удвоилась, а то и утроилась частота случаев преждевременных родов. Эксперты связывают это со стрессом матерей и со сложностями предоставления медицинской помощи в военное время.
По словам Ирины Кондратовой, руководительницы Харьковского областного перинатального центра, в ее клинике количество случаев преждевременной рождаемости теперь составляет 50% всех родов.
"В зонах конфликта женщины проводят много времени в переполненных подвалах, где существует высокий уровень развития инфекций. Кроме того, женщинам также труднее получить медицинскую помощь, если они в ней нуждаются", - комментирует Ирина.
Хотя процент преждевременных родов в ее клинике вырос, врач говорит, что общее количество пациенток сократилось, поскольку женщины бегут от боевых действий в Харькове.
По всей стране во Львове, подальше от линии фронта, наоборот, наблюдается значительный наплыв пациенток.
Кроме того, в Харькове, по словам руководителя перинатального центра, сотрудники приняли решение остаться в палате интенсивной терапии с самыми маленькими младенцами даже после предупреждения о воздушном налете.
"Ребенка 600 г нельзя брать в холодный подвал. Это была бы поездка в одну сторону. Поэтому мы остаемся с детьми и вместе с ними пересиживаем бомбардировки", – сказала она.
Во львовской больнице – городе, когда-то считавшемся более безопасным – некоторые окна уже заблокировали мешками с песком. Сейчас там также строят специальный подземный бункер для размещения наиболее уязвимых пациентов.
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