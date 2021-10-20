В Украине на этой неделе могут позволить COVID-вакцинацию подростков, - Радуцкий

Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в комментарии РБК-Украина .

"На этой неделе Минздрав может принять решение о вакцинации подростков от 14 лет. В этой волне страшно, что очень много болеет детей. В общей картине эпидемии это 15-20%", - отметил он.

По словам Радуцкого, пока дети лежат в реанимации, на ИВЛ, их нужно тоже вакцинировать.

Он отметил, что Украина придерживается официальных рекомендаций ВОЗ, поэтому о вакцинации детей от 5 до 12 лет по примеру других стран речь пока не идет.

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