В Украине на этой неделе могут позволить COVID-вакцинацию подростков, - Радуцкий
В Украине могут принять решение о вакцинации от коронавируса детей от 14 лет
Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в комментарии РБК-Украина .
"На этой неделе Минздрав может принять решение о вакцинации подростков от 14 лет. В этой волне страшно, что очень много болеет детей. В общей картине эпидемии это 15-20%", - отметил он.
По словам Радуцкого, пока дети лежат в реанимации, на ИВЛ, их нужно тоже вакцинировать.
Он отметил, что Украина придерживается официальных рекомендаций ВОЗ, поэтому о вакцинации детей от 5 до 12 лет по примеру других стран речь пока не идет.
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