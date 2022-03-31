В Украине на 31 марта запланированы гуманитарные коридоры из Мариуполя, Мелитополя и Энергодара, – Верещук

Об этом сообщает министр реинтеграции Ирина Верещук.



Украина, Россия и Международный комитет Красного Креста согласовали гуманитарный коридор из Мариуполя в Запорожье. Эвакуация населения состоится с транзитом через Бердянск.

"Сегодня ночью мы получили сообщение от Международного комитета Красного Креста о том, что россия подтверждает готовность открыть доступ к гуманитарной колонне в Мариуполе с транзитом через Бердянск. В Мариуполь следуют 45 автобусов, часть из них уже проехали российский блокпост в Васильевке", - рассказала Верещук.

Мелитополь – Запорожье;

Энергодар – Запорожье.

29 марта стало известно, что российские оккупанты принудительно вывезли персонал и пациентов Мариупольского роддома №2 на территорию РФ.

26 марта оккупанты насильно вывезли в РФ врачей и пациентов Мариупольской городской больницы №1.

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Также 31 марта будут работать гуманитарные коридоры эвакуации и доставки грузов по следующим направлениям: