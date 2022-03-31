В Украине на 31 марта запланированы гуманитарные коридоры из Мариуполя, Мелитополя и Энергодара, – Верещук
В Украине в четверг, 31 марта, согласована работа трех гуманитарных коридоров. В частности, мирное население будет эвакуировано автобусами из Мариуполя.
Об этом сообщает министр реинтеграции Ирина Верещук.
Украина, Россия и Международный комитет Красного Креста согласовали гуманитарный коридор из Мариуполя в Запорожье. Эвакуация населения состоится с транзитом через Бердянск.
"Сегодня ночью мы получили сообщение от Международного комитета Красного Креста о том, что россия подтверждает готовность открыть доступ к гуманитарной колонне в Мариуполе с транзитом через Бердянск. В Мариуполь следуют 45 автобусов, часть из них уже проехали российский блокпост в Васильевке", - рассказала Верещук.Также 31 марта будут работать гуманитарные коридоры эвакуации и доставки грузов по следующим направлениям:
- Мелитополь – Запорожье;
- Энергодар – Запорожье.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
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