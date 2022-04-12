В Украине на 12 апреля согласовано 9 гумкоридоров, – Верещук

Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в Телеграмм.



"12 апреля 2022 года согласовано 9 гуманитарных коридоров", - отметила Верещук.



Из Мариуполя, Бердянска в Запорожье люди смогут эвакуироваться на собственном транспорте.



Также согласован зеленый коридор из Токмака в Запорожье (место сборов: ул. Шевченко, 5), из Энергодара в Запорожье (место сбора автомобилей объявят местные власти).



"Эвакуация из городов Запорожской области будет происходить на собственном транспорте. Также на блокпосте в городе Васильевка ждут пропуск автобусы, отправленные из Запорожья", - отметила вице-премьер.



По донецкому и луганскому направлению согласован гумкоридор по маршруту Северодонецк – Бахмут (место собрания: проспект Химиков, 28), Лисичанск – Бахмут (место сборов: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324), Попасная – Бахмут (место сбора .Первомайская, 42), с. Горное – Бахмут (место собрания: ул. Гагарина, 13), а также Рубежное – Бахмут.

9 апреля российские войска также не пропустили автобусы для эвакуации людей из оккупированных Бердянска, Токмака и Энергодара.

Гуманитарными коридорами 10 апреля удалось эвакуировать 2824 человека.