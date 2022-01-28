В Украине на 10% повысили зарплату правоохранителям
С февраля 2022 года работники системы МВД будут получать повышенную на 10% зарплату, еще одно повышение ожидается в течение года
Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.
"Система внутренних дел это не только полицейские, но и спасатели, военнослужащие Нацгвардии, работники Государственной миграционной службы, которые также ежедневно несут свою службу за небольшую плату. Мы все с вами понимали, работая над государственным бюджетом, что увеличение зарплат для спасателей и полицейских является необходимостью. Поскольку за последние три года это почти не делалось", - сказал Монастырский.
Министр рассказал, что фонд заработной платы удалось пополнить благодаря поступлениям в бюджет за подакцизные товары. По его словам, за два месяца, во время которых действовала операция "Акциз", поступления увеличились на 2,3 млрд грн, если сравнить с аналогичным периодом в прошлом году.
Монастырский добавил, что ожидается еще одно повышение заработной платы для правоохранителей в течение 2022 года.
"Я думаю, мы сможем сделать следующее повышение в течение этого года еще на 10%", - отметил Монастырский.
- Напомним, Кабмин повысил минимальную зарплату врачей до 20 тыс. грн с 1 января.
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