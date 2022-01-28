В Украине на 10% повысили зарплату правоохранителям

Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.



"Система внутренних дел это не только полицейские, но и спасатели, военнослужащие Нацгвардии, работники Государственной миграционной службы, которые также ежедневно несут свою службу за небольшую плату. Мы все с вами понимали, работая над государственным бюджетом, что увеличение зарплат для спасателей и полицейских является необходимостью. Поскольку за последние три года это почти не делалось", - сказал Монастырский.



Министр рассказал, что фонд заработной платы удалось пополнить благодаря поступлениям в бюджет за подакцизные товары. По его словам, за два месяца, во время которых действовала операция "Акциз", поступления увеличились на 2,3 млрд грн, если сравнить с аналогичным периодом в прошлом году.



Монастырский добавил, что ожидается еще одно повышение заработной платы для правоохранителей в течение 2022 года.



"Я думаю, мы сможем сделать следующее повышение в течение этого года еще на 10%", - отметил Монастырский.