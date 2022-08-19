Об этом в эфире Еспресо заявил исполнительный директор Агентства по восстановлению и развитию Александр Солонтай.

"Оказывается, в Украине можно возобновить авиасообщение. Нужно сделать определенные работы. Аэропорт в Ужгороде - его взлетные полосы упираются в границу со Словакией. Все самолеты там влетают и вылетают через территорию ЕС. Словакия - член НАТО. Если продлить наши взлетные полосы и построить зеркальный терминал к ужгородскому в Словакии, то украинцы через территорию НАТО смогут влетать в Украину. Уже через полгода войны можно было сделать половину этих работ", - рассказал он.