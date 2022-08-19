В Украине можно возобновить авиасообщение в одном аэропорту, - исполнительный директор Агентства восстановления и развития Солонтай
Аэропорт в Ужгороде при проведении ряда работ мог бы работать в условиях войны
Об этом в эфире Еспресо заявил исполнительный директор Агентства по восстановлению и развитию Александр Солонтай.
"Оказывается, в Украине можно возобновить авиасообщение. Нужно сделать определенные работы. Аэропорт в Ужгороде - его взлетные полосы упираются в границу со Словакией. Все самолеты там влетают и вылетают через территорию ЕС. Словакия - член НАТО. Если продлить наши взлетные полосы и построить зеркальный терминал к ужгородскому в Словакии, то украинцы через территорию НАТО смогут влетать в Украину. Уже через полгода войны можно было сделать половину этих работ", - рассказал он.
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