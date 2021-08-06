В Украине можно будет легально рассчитываться криптовалютой, - Минцифры
Украина готовится узаконить криптоактивы и виртуальную гривню
Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.
Соответствующий законопроект уже готовится в парламенте ко второму чтению.
"Гарантии для украинских покупателей криптовалют повысятся благодаря тому, что определенные криптобиржи получат разрешение на работу именно в Украине, согласно им мы и будем проверять и будем следить за тем, чтобы они работали добросовестно", - сказал замминистра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александр Борняк.
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