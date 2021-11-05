В Украине может пройти чемпионат Европы по футболу
В Украине могут провести чемпионат Европы по футболу среди женщин, который состоится в 2025 году
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Сразу 8 стран выразили заинтересованность в том, чтобы принять чемпионат Европы по футболу среди женщин. В списке желающих - Украина, Польша, Франция, Швейцария, а также Дания, Норвегия, Финляндия и Швеция, которые планируют подать совместную заявку.
Процесс подачи заявок на проведение Евро-2025 стартовал в июле 2021 года и продлится до октября 2022 года. Хозяев турнира исполнительный комитет УЕФА выберет в декабре 2022 года.
Согласно требованиям УЕФА претенденты на проведение турнира должны представить восемь стадионов, вмещающих от 15 тыс. зрителей.
- 21 сентября женская сборная Украины победила Турцию в контрольном матче.
- 21 октября женская сборная Украины по футболу разгромно победила Фарерские острова в квалификации ЧМ-2023.
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