В Украине может пройти чемпионат Европы по футболу

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.



Сразу 8 стран выразили заинтересованность в том, чтобы принять чемпионат Европы по футболу среди женщин. В списке желающих - Украина, Польша, Франция, Швейцария, а также Дания, Норвегия, Финляндия и Швеция, которые планируют подать совместную заявку.



Процесс подачи заявок на проведение Евро-2025 стартовал в июле 2021 года и продлится до октября 2022 года. Хозяев турнира исполнительный комитет УЕФА выберет в декабре 2022 года.



Согласно требованиям УЕФА претенденты на проведение турнира должны представить восемь стадионов, вмещающих от 15 тыс. зрителей.

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