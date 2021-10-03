В Украине может появиться военная миссия Евросоюза, - Welt

Об этом со ссылкой на документы EEAS (Европейский службы внешних связей) сообщает немецкое издание Welt в своем главном еженедельном выпуске Welt am Sonntag , передает Еспресо.TV .



По данным немецких журналистов, ЕС готовится создать миссию под названием "Военная консультативная и обучающая миссия ЕС в Украине".



Причина - и в дальнейшем высокая военная активность российских формирований на оккупированных территориях Донбасса и в аннексированном Крыму.



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На создании миссии настаивают Литва, Латвия, Эстония, а также Польша, Румыния и Словакия. Кроме того, такую позицию поддерживают Швеция и Финляндия.



В конце июля руководители МИД и Минобороны Украины Дмитрий Кулеба и Андрей Таран направили главе европейской дипломатии Хосеп Боррель тайное обращение с просьбой о ее создании.

Сейчас украинских военных на постоянной основе тренируют инструкторы из Канады и США.

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