В Украине может появиться военная миссия Евросоюза, - Welt
Европейский Союз рассматривает возможность создания в Украине постоянного военного представительства учебного назначения
Об этом со ссылкой на документы EEAS (Европейский службы внешних связей) сообщает немецкое издание Welt в своем главном еженедельном выпуске Welt am Sonntag , передает Еспресо.TV .
По данным немецких журналистов, ЕС готовится создать миссию под названием "Военная консультативная и обучающая миссия ЕС в Украине".
Причина - и в дальнейшем высокая военная активность российских формирований на оккупированных территориях Донбасса и в аннексированном Крыму.
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На создании миссии настаивают Литва, Латвия, Эстония, а также Польша, Румыния и Словакия. Кроме того, такую позицию поддерживают Швеция и Финляндия.
В конце июля руководители МИД и Минобороны Украины Дмитрий Кулеба и Андрей Таран направили главе европейской дипломатии Хосеп Боррель тайное обращение с просьбой о ее создании.
- Сейчас украинских военных на постоянной основе тренируют инструкторы из Канады и США.
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