"В Украине может начаться гражданская война", - Песков ответил на заявление Байдена о санкциях в отношении банков РФ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в случае введения со стороны США ограничений против российских банков в Украине может быть гражданская война
Об этом пишет Интерфакс.
Дмитрий Песков сказал, что заявления президента США Джо Байдена о введении санкций против российских банков на случай вторжения РФ в Украину могут способствовать дестабилизации обстановки.
"Они могут вселять абсолютно ложные надежды в горячие головы некоторых представителей украинского руководства, которые, что называется, под сурдинку, могут решить начать заново гражданскую войну в своей стране и попытаться силовым методом решить проблемы юго-востока. Мы опасаемся в этой связи" , – заявил пресс-секретарь Владимира Путина.
По его словам, такие заявления не нужно продолжать комментировать, и они не способствуют уменьшению напряжения в Европе.
- Джо Байден заявил, что в случае вторжения РФ в Украину российские банки не смогут работать с долларами.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.2
Покупка 28.2Продажа 28.47
-
EUR
Покупка 31.91Продажа 32.33
- Актуальное
- Важное