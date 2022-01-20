"В Украине может начаться гражданская война", - Песков ответил на заявление Байдена о санкциях в отношении банков РФ

Об этом пишет Интерфакс.



Дмитрий Песков сказал, что заявления президента США Джо Байдена о введении санкций против российских банков на случай вторжения РФ в Украину могут способствовать дестабилизации обстановки.



"Они могут вселять абсолютно ложные надежды в горячие головы некоторых представителей украинского руководства, которые, что называется, под сурдинку, могут решить начать заново гражданскую войну в своей стране и попытаться силовым методом решить проблемы юго-востока. Мы опасаемся в этой связи" , – заявил пресс-секретарь Владимира Путина.



По его словам, такие заявления не нужно продолжать комментировать, и они не способствуют уменьшению напряжения в Европе.

Джо Байден заявил, что в случае вторжения РФ в Украину российские банки не смогут работать с долларами.

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