В Украине могут задерживаться поезда: какие именно
В Украине 11 и 12 ноября возможны задержки ряда поездов
Об этом сообщает "Укрзализныця".
Поезда могут опаздывать из-за ремонтных работ на участке Мироновка - им. Тараса Шевченко.
Опоздание возможны на следующих станциях:
- Мироновка;
- Пятихатки;
- Тимковое;
- Бурты;
- Херсон.
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