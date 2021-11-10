В Украине могут задерживаться поезда: какие именно

Об этом сообщает "Укрзализныця".



Поезда могут опаздывать из-за ремонтных работ на участке Мироновка - им. Тараса Шевченко.



Опоздание возможны на следующих станциях:

Мироновка;

Пятихатки;

Тимковое;

Бурты;

Херсон.

Ориентировочное время задержки поездов – от пяти минут до часа. Ремонтные работы должны завершиться 12 ноября.

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