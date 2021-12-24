В Украине могут ввести дополнительные прививки от коронавируса для граждан старше60 лет
Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики рекомендовала Минздраву ввести ревакцинацию людей в возрасте от 60 лет
Об этом заявил глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий, передает РБК-Украина.
Он отметил, что для людей старше 60 лет рекомендовали делать дополнительную прививку через 6 месяцев после первой дозы COVID-вакцины.
По словам Федора Лапия, оперативный штаб Минздрава по вакциноуправляемым инфекциям может рассмотреть эту информацию 28-29 декабря.
"У НТГЭИ есть еще три дня на обработку и внесение поправок в наши рекомендации, далее мы представляем их на штабе. Штаб за них голосует, а затем Министерство вводит в действие своим указом", - рассказал он.
- Напомним, 13 декабря некоторым украинцам стала доступна третья прививка от COVID-19.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.08
Покупка 27.08Продажа 27.33
-
EUR
Покупка 30.57Продажа 30.98
- Актуальное
- Важное