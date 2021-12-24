В Украине могут ввести дополнительные прививки от коронавируса для граждан старше60 лет

Об этом заявил глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий, передает РБК-Украина.



Он отметил, что для людей старше 60 лет рекомендовали делать дополнительную прививку через 6 месяцев после первой дозы COVID-вакцины.



По словам Федора Лапия, оперативный штаб Минздрава по вакциноуправляемым инфекциям может рассмотреть эту информацию 28-29 декабря.



"У НТГЭИ есть еще три дня на обработку и внесение поправок в наши рекомендации, далее мы представляем их на штабе. Штаб за них голосует, а затем Министерство вводит в действие своим указом", - рассказал он.

Напомним, 13 декабря некоторым украинцам стала доступна третья прививка от COVID-19.

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