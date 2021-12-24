В Украине могут усилить карантин из-за штамма "Омикрон": ограничения планируют пересмотреть в конце января
При широком распространении штамма коронавируса "Омикрон" адаптивный карантин в Украине могут усилить
Об этом заявил главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью Укринформу.
Он отметил, что все противоэпидемические меры, такие как вакцинация, ношение масок, дистанцирование, обработка рук, также продолжат работать против штамма "Омикрон".
"Будем смотреть, какие нормы окажутся более эффективными, и, скорее всего, соответствующие корректировки могут быть внесены и в наш адаптивный карантин по усилению масочного режима, обработки рук", - подчеркнул главный санврач страны.
Кузин отметил, что основной фокус медиков будет сводиться к выявлению новых случаев "Омикрона" и максимальному их обследованию.
"Но пересмотр (карантинных мер, - ред.) возможен в конце января, когда мы точно будем иметь обоснованные прогнозы распространения нового штамма", - добавил он.
- Напомним, Кабинет министров продлил адаптивный карантин в Украине до 31 марта 2022 года.
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