В Украине могут создать военную полицию: чем будет заниматься

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Над проектом закона в Комитете Верховной Рады по правоохранительной деятельности работает рабочая группа. Ее задача – создать оптимальную модель будущей военной юстиции, частью которой станет военная полиция.

Отмечается, что военная полиция должна стать военным формированием с правоохранительными функциями, входящей в систему Минобороны Украины. Орган будет создан на основе Военной службы правопорядка в Вооруженных силах Украины.

Читайте также: "Один из сценариев, чтобы не допустить военных к выборам": политолог Кошель о голосовании во время войны

Отдельное формирование создают для того, чтобы поддерживать военную дисциплину среди военнослужащих ВСУ, Минобороны, ГОСТ.

Чем займется военная полиция

В нее перейдут отдельные полномочия, касающиеся оперативно-розыскной деятельности и досудебного расследования военных преступлений в зонах боевых действий.

Среди основных задач:

правоохранительная деятельность по предупреждению, выявлению, прекращению военных преступлений, согласно нормам Уголовного процессуального кодекса Украины и военных уставов;

оперативно-розыскная деятельность;

специальная превенция в ВСУ, ГОСТе;

обеспечение правопорядка, военной дисциплины в ВСУ, ГОСТе;

защита прав военнослужащих;

защита государственного имущества;

исполнение наказаний.

Разработчики законопроекта планируют достичь совместимости военной полиции со структурами государств-членов НАТО. В настоящее время документ находится на этапе согласования.