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В Украине могут создать военную полицию: чем будет заниматься

21 августа, 2023 понедельник
10:26
Общество

В Украине народные депутаты совместно с сотрудниками Главного управления военной юстиции Министерства обороны Украины разработают законопроект о военной полиции

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Над проектом закона в Комитете Верховной Рады по правоохранительной деятельности работает рабочая группа. Ее задача – создать оптимальную модель будущей военной юстиции, частью которой станет военная полиция.

Отмечается, что военная полиция должна стать военным формированием с правоохранительными функциями, входящей в систему Минобороны Украины. Орган будет создан на основе Военной службы правопорядка в Вооруженных силах Украины.

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Отдельное формирование создают для того, чтобы поддерживать военную дисциплину среди военнослужащих ВСУ, Минобороны, ГОСТ.

Чем займется военная полиция

В нее перейдут отдельные полномочия, касающиеся оперативно-розыскной деятельности и досудебного расследования военных преступлений в зонах боевых действий.

Среди основных задач:

  • правоохранительная деятельность по предупреждению, выявлению, прекращению военных преступлений, согласно нормам Уголовного процессуального кодекса Украины и военных уставов;
  • оперативно-розыскная деятельность;
  • специальная превенция в ВСУ, ГОСТе;
  • обеспечение правопорядка, военной дисциплины в ВСУ, ГОСТе;
  • защита прав военнослужащих;
  • защита государственного имущества;
  • исполнение наказаний.

Разработчики законопроекта планируют достичь совместимости военной полиции со структурами государств-членов НАТО. В настоящее время документ находится на этапе согласования.

  • 10 августа Верховная Рада поддержала в первом чтении проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты по усовершенствованию деятельности в области государственной авиации Украины.
Украина
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военные силы Украины
полиция
Война с Россией
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