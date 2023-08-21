В Украине могут создать военную полицию: чем будет заниматься
В Украине народные депутаты совместно с сотрудниками Главного управления военной юстиции Министерства обороны Украины разработают законопроект о военной полиции
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Над проектом закона в Комитете Верховной Рады по правоохранительной деятельности работает рабочая группа. Ее задача – создать оптимальную модель будущей военной юстиции, частью которой станет военная полиция.
Отмечается, что военная полиция должна стать военным формированием с правоохранительными функциями, входящей в систему Минобороны Украины. Орган будет создан на основе Военной службы правопорядка в Вооруженных силах Украины.
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Отдельное формирование создают для того, чтобы поддерживать военную дисциплину среди военнослужащих ВСУ, Минобороны, ГОСТ.
Чем займется военная полиция
В нее перейдут отдельные полномочия, касающиеся оперативно-розыскной деятельности и досудебного расследования военных преступлений в зонах боевых действий.
Среди основных задач:
- правоохранительная деятельность по предупреждению, выявлению, прекращению военных преступлений, согласно нормам Уголовного процессуального кодекса Украины и военных уставов;
- оперативно-розыскная деятельность;
- специальная превенция в ВСУ, ГОСТе;
- обеспечение правопорядка, военной дисциплины в ВСУ, ГОСТе;
- защита прав военнослужащих;
- защита государственного имущества;
- исполнение наказаний.
Разработчики законопроекта планируют достичь совместимости военной полиции со структурами государств-членов НАТО. В настоящее время документ находится на этапе согласования.
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