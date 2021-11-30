"В Украине могут произойти плохие вещи": премьер Польши Моравецкий призвал НАТО отреагировать на эскалацию со стороны РФ
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал страны НАТО отреагировать на попытки РФ дестабилизировать Европу
Об этом Моравецкий заявил журналистам BBC в преддверии встречи глав МИД стран НАТО в Риге.
Премьер-министр Польши отметил, что государства-члены НАТО должны обратить внимание на попытки России дестабилизировать Европу.
По мнению Моравецкого, наращивание российских войск вблизи Украины, резкий рост цен на газ и миграционный кризис на границе Польши с Беларусью показали, что Кремль и его союзники хотят "изменить геополитическую систему" и "разъединить ЕС".
"Например, в Украине могут произойти плохие вещи или может возникнуть еще одна огромная миграционная проблема для всей Европы", - сказал Моравецкий.
Глава правительства Польши добавил, что через несколько месяцев реагировать может быть уже поздно.
Моравецкий также назвал "непосредственным исполнителем" миграционного кризиса на польской границе самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, а его спонсором – президента РФ Владимира Путина.
"Все кусочки пазла, собранные вместе, представляют не очень хорошую картинку", - подытожил Моравецкий.
- Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил , что на встрече министров иностранных дел стран Альянса обсудят скопления российских войск вблизи границы на востоке Украины.
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