В Украине могут ослабить карантин после 31 марта, - Кабмин
Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Министерству здравоохранения проанализировать карантинные ограничения с учетом эпидемической ситуации и при необходимости рассмотреть возможность их ослабления после 31 марта
Об этом шла речь во время селекторного совещания под председательством Шмыгаля.
Глава правительства поручил проанализировать карантинные ограничения с учетом эпидемической ситуации и рекомендаций стран Европейского Союза и при необходимости внести изменения в требования, которые будут действовать после 31 марта в "оранжевых" и "зеленых" зонах с учетом весенне-летнего периода.
"Ряд европейских стран уже ослабляет карантинные меры для туристических поездок. В марте, по прогнозам, мы выйдем на стабилизацию эпидемической ситуации. Поэтому должны сейчас наработать новые решения на весенне-летний период", - сказал Шмыгаль.
- Напомним, в Украине по состоянию на 21 февраля большинство областей Украины остаются в "оранжевой" зоне карантина.
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