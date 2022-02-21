В Украине могут ослабить карантин после 31 марта, - Кабмин

Об этом шла речь во время селекторного совещания под председательством Шмыгаля.



Глава правительства поручил проанализировать карантинные ограничения с учетом эпидемической ситуации и рекомендаций стран Европейского Союза и при необходимости внести изменения в требования, которые будут действовать после 31 марта в "оранжевых" и "зеленых" зонах с учетом весенне-летнего периода.



"Ряд европейских стран уже ослабляет карантинные меры для туристических поездок. В марте, по прогнозам, мы выйдем на стабилизацию эпидемической ситуации. Поэтому должны сейчас наработать новые решения на весенне-летний период", - сказал Шмыгаль.

Напомним, в Украине по состоянию на 21 февраля большинство областей Украины остаются в "оранжевой" зоне карантина.