В Украине могут быть только те, кто защищает нашу независимость, и работающие, чтобы обеспечить эту защиту, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что в нашем обществе могут быть только те, кто защищает нашу независимость, и работающие, чтобы обеспечить эту защиту
Об этом идет речь в вечернем отчете Зеленского.
"Сейчас в Украине много дискуссий о том, какой должна быть экономическая политика государства и во время войны, и тогда, когда вернем мир. Хочу подчеркнуть одну деталь. И эта деталь – фундаментальная. Мы уже должны привыкать к тому, что в обществе могут быть только две части – те, кто защищает нашу независимость, и те, кто работает так, чтобы обеспечить эту защиту. И это не вопрос той или иной экономической доктрины, не вопрос той или иной политической позиции. Мы просто не можем себе позволить, чтобы стране оставалась теневая часть экономической жизни", – сказал Владимир Зеленский.
По словам президента, все должны понять, что теневого бизнеса в Украине больше не будет.
"Если мы говорим о нормальной, стабильной и крепкой жизни общества, работе государства, о нашей обороне, то должны понимать: есть те, кто служит, и есть те, кто обеспечивает своей работой тех, кто служит. Следовательно, это официальная занятость. Это уплата налогов. Это максимальное расширение экономических возможностей в нашей стране на легальной почве. И это полная модернизация государственных институций. Все, кто работает в украинской политике, кто влияет на общественную дискуссию, должны осознать, что теневого в стране больше не будет", - сказал президент Украины.
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