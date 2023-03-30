Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время видеообращения в парламент Австрии.

По словам главы государства, размер украинской территории, загрязненной снарядами и минами, достигает площади двух Австрий.

"174 тысячи квадратных километров украинских территорий загрязнены минами и неразорванными снарядами. Эта загрязненная площадь, как две территории Австрии. Это - сотни тысяч противопехотных и противотанковых мин, ракет от реактивной артиллерии, авиационных бомб, минометных снарядов и боеприпасов, которые не разорвались и застряли в полях", - заявил Зеленский.

Лидер отметил, что россияне оставили взрывчатки в зданиях, садах, парках и огородах гражданских. Кроме того, замаскированные гранаты почти каждый день уносят жизни украинцев на освобожденных территориях.

"К сожалению, ежедневно есть сообщения о взрывах, унесших жизнь и искалечивших людей. Все это часть автопортрета России сегодня, который она создает своей агрессией, своей безумной войной", - подчеркнул Президент.

Зеленский также напомнил о регулярных случаях умышленного минирования оккупантами таких предметов как музыкальные инструменты, шкафы, сумки, стиральные машинки и т.д.