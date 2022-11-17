В Украине менее чем через неделю собрали средства на 25 морских дронов
На флот морских дронов уже собрали 250 млн грн, к финансированию беспилотников присоединится Служба безопасности Украины
Об этом сообщает UNITED24, платформа, по которой собирают средства.
"Сейчас мы собрали средства более чем на 25 морских беспилотников. И мы рады сообщить, что Служба безопасности Украины тоже будет финансировать дроны. Как известно, СБУ и ВМС Украины являются большими поклонниками морских приключений", – говорится в сообщении.
- 11 ноября Владимир Зеленский объявил о сборе на украинский флот морских дронов на фандрейзинговой платформе UNITED24.
- На вечер были собраны средства на первый беспилотник – он будет называться "Херсон". Об этом в вечернем обращении сообщил Зеленский.
- $250 тыс. на второй дрон собрали литовцы, ранее офировавшие Украине байрактор.
- До конца суток собрали средства на три дрона: к инициативе присоединились пять ИТ-компаний.
- Владимир-Волынская птицефабрика перевела миллион гривен на создание флота морских дронов.
- Parimatch присоединился к инициативе UNITED24.
- Волонтер и блогер Игорь Лаченков вместе с подписчиками собрал 40 млн грн на четыре морские дроны для ВСУ, для них уже выбрали имена.
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