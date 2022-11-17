Об этом сообщает UNITED24, платформа, по которой собирают средства.

"Сейчас мы собрали средства более чем на 25 морских беспилотников. И мы рады сообщить, что Служба безопасности Украины тоже будет финансировать дроны. Как известно, СБУ и ВМС Украины являются большими поклонниками морских приключений", – говорится в сообщении.

11 ноября Владимир Зеленский объявил о сборе на украинский флот морских дронов на фандрейзинговой платформе UNITED24.

На вечер были собраны средства на первый беспилотник – он будет называться "Херсон". Об этом в вечернем обращении сообщил Зеленский.

$250 тыс. на второй дрон собрали литовцы, ранее офировавшие Украине байрактор.

До конца суток собрали средства на три дрона: к инициативе присоединились пять ИТ-компаний.

Владимир-Волынская птицефабрика перевела миллион гривен на создание флота морских дронов.

Parimatch присоединился к инициативе UNITED24.

Волонтер и блогер Игорь Лаченков вместе с подписчиками собрал 40 млн грн на четыре морские дроны для ВСУ, для них уже выбрали имена.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb