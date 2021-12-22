В Украине медработникам и сотрудникам интернатов будут вводить дополнительную дозу вакцины против COVID-19

Об этом передает пресс-служба Минздрава.

Такое решение Министерство здравоохранения приняло своим приказом 2849. При разработке приказа учитывались соответствующие рекомендации ВОЗ и официальная позиция Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике.

Получить ревакцинальную дозу медики и сотрудники домов интернатного типа могут через 6 месяцев после второй прививки от COVID-19.



Отмечается, что для ревакцинальной дозы будут использоваться только м-РНК-вакцины – Moderna или Comirnaty/Pfizer, независимо от того, какой вакциной привит человек.

Генерация COVID-сертификата после получения ревакцинальной дозы будет доступна в ближайшее время.

В Минздраве отмечают, что получение дополнительной дозы для людей, у которых из-за тяжелых сопутствующих болезней могла не сформироваться надлежащая иммунная защита, остается без изменений. Они могут сделать третью прививку через 28 дней после основного курса прививок без продления срока действия сертификата.

Напомним, 13 декабря министр здравоохранения Виктор Ляшко подписал указ №2770 о введении третьей дозы вакцины от COVID-19 людям с тяжелыми заболеваниями в соответствии с рекомендацией Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики.





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