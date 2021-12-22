В Украине медработникам и сотрудникам интернатов будут вводить дополнительную дозу вакцины против COVID-19
Министерство здравоохранения объявило о введении в Украине ревакцинальной дозы вакцины от коронавируса для медицинских работников и сотрудников домов интернатного типа
Об этом передает пресс-служба Минздрава.
Такое решение Министерство здравоохранения приняло своим приказом 2849. При разработке приказа учитывались соответствующие рекомендации ВОЗ и официальная позиция Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике.
Получить ревакцинальную дозу медики и сотрудники домов интернатного типа могут через 6 месяцев после второй прививки от COVID-19.
Отмечается, что для ревакцинальной дозы будут использоваться только м-РНК-вакцины – Moderna или Comirnaty/Pfizer, независимо от того, какой вакциной привит человек.
Генерация COVID-сертификата после получения ревакцинальной дозы будет доступна в ближайшее время.
В Минздраве отмечают, что получение дополнительной дозы для людей, у которых из-за тяжелых сопутствующих болезней могла не сформироваться надлежащая иммунная защита, остается без изменений. Они могут сделать третью прививку через 28 дней после основного курса прививок без продления срока действия сертификата.
- Напомним, 13 декабря министр здравоохранения Виктор Ляшко подписал указ №2770 о введении третьей дозы вакцины от COVID-19 людям с тяжелыми заболеваниями в соответствии с рекомендацией Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики.
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