В Украине масштабная воздушная тревога. Взрывы прогремели в Кривом Роге, в Киевской области работает ПВО
В ночь с 18 на 19 мая российские террористы обстреляли территорию Украины
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Воздушную тревогу в первую очередь объявили в 00:02 в Черниговской и Киевской областях. После этого сирены постепенно прозвучали в Житомирской, Ровенской, Волынской, Тернопольской, Винницкой и Хмельницкой областях.
После 1:30 сирены о тревоге прозвучали на всей территории Украины, кроме Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей.
Киевская область
Руководитель Киевской МВА Сергей Попко заявил о работе ПВО вокруг воздушного пространства Киева.
Кривой Рог
В 1:53 глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул заявил о взрывах.
"Ничего не снимать и не выкладывать в интернете. Берегите себя и своих близких, воздушная тревога продолжается", – написал Вилкул.
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