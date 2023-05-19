В Украине масштабная воздушная тревога. Взрывы прогремели в Кривом Роге, в Киевской области работает ПВО

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Воздушную тревогу в первую очередь объявили в 00:02 в Черниговской и Киевской областях. После этого сирены постепенно прозвучали в Житомирской, Ровенской, Волынской, Тернопольской, Винницкой и Хмельницкой областях.

После 1:30 сирены о тревоге прозвучали на всей территории Украины, кроме Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей.

Киевская область

Руководитель Киевской МВА Сергей Попко заявил о работе ПВО вокруг воздушного пространства Киева.

Кривой Рог

В 1:53 глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул заявил о взрывах.

"Ничего не снимать и не выкладывать в интернете. Берегите себя и своих близких, воздушная тревога продолжается", – написал Вилкул.

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