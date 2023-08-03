В Украине масштабная атака "шахедов": в Киевской области работает ПВО
В ночь на 3 июля началась масштабная атака вражеских дронов: объявлена воздушная тревога, в Киевской области работает ПВО
Об угрозе атаки телеграммам сообщили Воздушные силы ВСУ.
В 00:49 в Киевской области была объявлена воздушная тревога. Ранее об угрозе атаки ударными БПЛА сообщили в Черниговской области. В час ночи о такой же угрозе было сообщено в Сумской области.
Воздушная тревога также была объявлена в Киеве, Черкасской, Полтавской областях, где тоже существует угроза вражеских дронов.
Около 01.40 в Киевской администрации объявили о работе ПВО в области.
"Воздушная тревога продолжается! В области, на подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги!", - сообщил начальник КМВА Сергей Попко.
- Напомним, в ночь на 2 августа российские террористы запустили ударные БПЛА "шахеды" для обстрела Украины. Выявлены повреждения в Киеве и Одесской области.
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