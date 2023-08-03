В Украине масштабная атака "шахедов": в Киевской области работает ПВО

Об угрозе атаки телеграммам сообщили Воздушные силы ВСУ.

В 00:49 в Киевской области была объявлена воздушная тревога. Ранее об угрозе атаки ударными БПЛА сообщили в Черниговской области. В час ночи о такой же угрозе было сообщено в Сумской области.

Воздушная тревога также была объявлена в Киеве, Черкасской, Полтавской областях, где тоже существует угроза вражеских дронов.

Около 01.40 в Киевской администрации объявили о работе ПВО в области.

"Воздушная тревога продолжается! В области, на подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги!", - сообщил начальник КМВА Сергей Попко.