Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграме .

"Заместитель атамана Новороссийского районного кизячего общества Николай Аристов бросил жену и лошадь и поехал искать приключений в Украину. По традиции кизячества был официально денацифицирован и демилитаризован", - подчеркнул он.

4 августа в Донецкой области бойцы 81-й аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ ликвидировали группу россиян .

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