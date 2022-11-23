В Украине ликвидирован российский майор, - офицер ВСУ Штефан
В ходе войны РФ против Украины ВСУ ликвидировали российского майора Павла Назарова
Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграмме.
Кроме майора Павла Назарова, Штефан пишет, что ВСУ также "демобилизовали" старшего лейтенанта Григория Кулика и лейтенанта Кирилла Шимякина.
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