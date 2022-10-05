Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграме .

"Майор Сергей Попов успешно провел операцию по сворачиванию и организованному перебрасыванию с целью наращивания усилий на другом направлении", - подчеркнул военный.

4 октября Анатолий Штефан сообщил, что украинские воины уничтожили командира роты и двух старших лейтенантов армии РФ.

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