В Украине ликвидирован российский майор, - офицер ВСУ Штефан
В ходе войны России против Украины ликвидировали майора армии захватчиков Сергея Попова
Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграме .
"Майор Сергей Попов успешно провел операцию по сворачиванию и организованному перебрасыванию с целью наращивания усилий на другом направлении", - подчеркнул военный.
- 4 октября Анатолий Штефан сообщил, что украинские воины уничтожили командира роты и двух старших лейтенантов армии РФ.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.95
Покупка 39.95Продажа 40.87
-
EUR
Покупка 38.92Продажа 40.14
- Актуальное
- Важное